胡桃鉗變奏曲！余欣舞團公演 穿越中西古今

余欣舞蹈團年度公演《胡桃鉗變奏曲》，有娉婷優雅的傳統芭蕾演出。（記者李忠憲攝）

2017-09-06 16:21

〔記者李忠憲／台中報導〕創團已24年的台中傑出演藝團隊余欣舞蹈團，今年年度公演「古今風華．舞世紀」，編創《花木蘭》與《胡桃鉗變奏曲》，16日豐原葫蘆墩文化中心演出，東西古典劇作與當代舞蹈風格結合，激迸出古今絕代風華，歡迎民眾購票入場。

葫蘆墩文化中心說，《花木蘭》是余欣舞蹈團首度以舞劇形式詮釋中國經典文學作品，《胡桃鉗變奏曲》則透過「美人救英雄」的詼諧逗趣反轉情節，結合娉婷優雅的傳統芭蕾及街舞、西班牙舞等現代舞元素，將帶給觀眾不同的視覺感受。

余欣舞蹈團說，「舞世紀」擔綱演出的男主角張百毅，從小展現優異的舞蹈天份，單親的新住民母親用心裁培為他圓夢，如願以榜首考進台北藝術大學，目前是7年一貫2年級學生。目前就讀國三的女主角朱羽絜舞藝超群，國一時就獲得美國Sarasota芭蕾舞學校的全額奬學金，前往培訓。

余欣舞蹈團「舞世紀」團員年齡最小4歲，每名演出者都有扎實嚴格訓練，多數通過民族舞及爵士舞考級認證，並多次到中國、內蒙古、美國、德國等國家藝術交流，8月並赴捷克參加「domazlice多馬日利采」藝術節。