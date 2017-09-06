獨居蜂住進校園 新竹國中生打造蜂的育嬰房

每座蜂旅館有5到6個大竹筒，竹筒內是野生蜂的育嬰房，為獨居蜂打造育嬰房的學生，都覺得新奇有趣。（記者洪美秀攝）

2017-09-06 16:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與梧桐基金會合作推動「新竹蜂計畫」，其中建華國中響應環境生態理念，運用校園現有的竹林就地取材，連結竹筒設置「公寓式」蜂旅館，已吸引4到5種野生蜂出沒，不僅成為校園最棒的生態教室，也讓野生蜂得以在市區生存。

梧桐基金會表示，蜂旅館是吸引獨居性的「洞巢蜂」，不是一般認知的小蜜蜂或會螫人的虎頭蜂等群居蜂，獨居蜂常在竹竿或是磚牆縫隙中繁殖後代，個性溫和不擾人，沒有侵略性，不會對人構成危險。

基金會執行長朱惠芳說，有9成授粉蜂是獨來獨往，獨居蜂不喜歡群聚，部分食蜜、部分食蟲，授粉效率是蜜蜂的100倍以上，是非常重要的授粉者，又可達到害蟲防治的效果。

其中建華國中推動「蜂旅館」計畫，不僅成立園藝社，也利用校園內的竹林，將竹子裁切後，用串接方式打造「公寓式」建築，吸引野生蜂來產卵，學生製作蜂旅館，個個成了「蜂房東」，每座旅館有5到6個大竹筒，竹筒內是野生蜂的育嬰房，為獨居蜂打造育嬰房的學生，都覺得新奇有趣，直說跟以前對蜂的印象很不同。

建華國中校長黃信騰說，校園內已有20多座蜂旅館，也成功在旅館附近看到4到5種蜂出沒，期盼透過環境教育讓孩子重視環境生態，營造出友善的蜂旅館，讓野生獨居蜂有個安全的家、安心產卵。