台中花博徵召志工2.3萬名 台電認養千人

2017-09-06 15:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明年舉辦花博，初估約需要2萬3千位志工，社會局第一階段採團體報名，目前已獲得台電及天主教上智文教基金會等團體的首肯，將招募公司及團體內部員工擔任志工，兩單位強調，台中難得舉辦大型國際活動，樂意共襄盛舉。

台中市將於2018年11月3日至2019年4月24日舉辦台中世界花卉博覽會，並且將從明年的9月1日至10月28日先試營運，長達8個月的營運期，需要靠志工來協助。

社會局估算約需要2萬3千名志工，而且先以團體進行招募，因為團體向心力比較強，基於有很多個別民眾想要參與花博盛事，因此社會局也會進行第二階段個別志工的招募。

整個花博志工分為9個任務組，分別是票務、客服、導覽、環保、交通、引導、衛生、安全及展演等組的志工。

日前台電台中區營業處拜會社會局長呂建德，台電台中區營業處長沈國揚認為，很多國際活動都在台北及高雄主辦，台中市明年將舉辦世界花博，台電台中區營業處身為在地企業，基於企業社會責任，應該全力協助，因此將號召台電員工、眷屬及親朋好友擔任志工，目標值訂在1千名，將擔任客服組的志工。

此外，天主教上智文教基金會院、上智社教研究院長黃清富也基於花博是台中市盛事，因此要號召員工參與，將參加客服、導覽、展演及衛生組，約有40人。

而社會局發現9個任務組中，衛生組及交通組的志工招募較不易，可能是民眾怕加入衛生組可能遇到有醫療行為的紛爭，而交通組工作會如同義交，只負責指揮交通。

實際上，交通組是協助提供民眾乘車交通諮詢、引導及秩序維護，緊急應變聯繫，及園區周遭交通狀況即時回報；而衛生組則是協助醫療中心及救護站的管理、哺乳室管理及全面禁菸的宣導，社會局表示，會加強讓團體了解。