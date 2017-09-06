跑友陳情爭取「還我新竹第2運動場跑步權」

2017-09-06 15:43

［記者黃美珠／竹縣報導］世大運替新竹縣帶來了台中以北堪稱數一數二優質的足球賽場，但是所在的第2運動場所屬跑道卻也因此迄今封閉約280天仍無法使用，謝姓等跑友今天忍不住陳情，呼籲縣府儘速「還我新竹縣第2運動場跑步權」來！

新竹縣「226強風吹拂」路跑社團代表謝先生說，他們都是住在第2運動場周邊的鄉親，包含親友在內有180多人固定在第2運動場跑步至少5年了，大家跟現場的管理人員、警衛先生也很熟識。

他說，難得世大運來竹北舉行，他們以轉往他處運動來表達相挺。但是現在世大運結束了，縣府可不可以儘速恢復全面開放使用？

在第2運動場跑步跑了7年的王先生說，他認為花了大錢打造的第2運動場足球場地，現階段確實需要用門禁管制方式保護。

但是這麼漂亮的場地閒置著不用也可惜，所以他希望縣府能儘速擬好對策，分期、分段逐步開放鄉親重新進入運動，不然以他來說，封閉期間只好改沿馬路或人行道奔跑，安全堪慮。

廖小姐則埋怨，第2運動場的溜冰場也被牽連無法使用，孩子老是問她「什麼時候才能再去玩？」讓她很無奈。

縣府教育處副處長李國祿說，這個足球場是由體育署和台北市政府各補助ㄧ半，總共花了2億7000萬打造的，是台中以北，除了輔大、新莊體育場，最好的賽事場地、是個難得的公共財。

當初縣府有爭取再加碼100多萬，替人工草皮區加設圍籬以管制，需要使用者再申請即可。可惜前述努力失敗、並沒有編列。所以這個圍籬工程能否儘快敲定，將直接影響到第2運動場重開的期程。

但這設施未來是由縣府自尋財源施作？還是由善心認養的單位投資？都還需要再研究。

此外，他們正在整理世大運後的場地，其中當時賽場上的選手熱身區到休息區這裡的人工草皮是直接鋪在跑道上的，必須移除才能重現原來的跑道提供使用；而他們正在施工移除當中。

李國祿也說，因為人工草皮怕火、菸蒂、以及螞蟻挖土築巢等，該處才會堅持要施設好圍籬才行再開放，否則稍有不慎就會有前述可能發生的破壞現象出現。

至於溜冰場當時配合搭設的帳棚也都還在撤場作業中，也請鄉親見諒。

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