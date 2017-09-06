打造動畫培育基地 靜宜大學產學合作

2017-09-06 15:06

〔記者張軒哲／台中報導〕隨科技發展，動畫技術日新月異，為厚植學生動畫實力、培育專業人才與業界接軌，靜宜大學資訊傳播工程學系在校內成立「極客魂」基地，並與日本Live2D軟體公司產學合作，進行為期四天的課程訓練，學生發表透過Live2D軟體動畫設計，並結合Construct 2遊戲引擎，所開發的AVG戀愛遊戲設計成果，受到各界好評。

靜宜大學資傳系主任劉國有表示，培育全方位的多媒體遊戲設計、數位內容與創意及資訊軟體人才是資傳系的目標，特別聘請專業動畫業師傅子恆，並成立「極客魂」基地，讓學生未來升學或就業，能增加實戰經驗，發展多元能力。

劉國有指出，此次由Live2D提供價值約20萬元的50套軟體，可運用「2D基礎動畫設計」課程，能更流暢設計栩栩如生的人物動態及表情，更可整合於遊戲開發，超越一般人對2D動畫的印象。

資傳系業師傅子恆指出，有別於傳統動畫類型，由日本Live2D公司所開發的「Live2D」動畫技術，能製作高細緻度的2D人物動畫，可將2D素材模擬成3D旋轉功能，人物表現出超越傳統骨骼式動畫的躍動感，更平順呈現側向轉面。Live2D也將建模（model）概念引進2D動畫製作，讓角色設計與動畫設計分流，提升動畫工程精細分工，動畫也能重複使用於不同的模型。

資傳系大二賴建亦表示，藉由Live2D專業課程的訓練，學習到2D角色立繪在遊戲中宛如動畫效果的技術，並提升遊戲的真實性及互動性，增進未來設計與開發動畫遊戲的實力，及就業競爭力。