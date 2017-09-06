週六來竹市！客家義民祭 挑擔踩街食福宴

新竹市金山面等地區今年也在客家義民祭的六家庄輪值區內，文化局將舉辦老照片展及挑擔，奉飯及食福宴和客家歌曲等活動，邀請大家「共下有義思」。（記者洪美秀攝）

2017-09-06 15:22

［記者洪美秀／新竹報導］以15年大輪庄的「客家義民祭」，新竹市金山面、九甲埔地區今年躬逢盛會，市府以「共下有義思」為主題，將舉辦一系列客家義民祭活動，希望傳承客家文化精神，其中挑擔踩街、食福宴、音樂會等活動9日在關新公園及金山寺登場，邀請市民來體驗客家傳統文化祭典。

新竹市副市長沈慧虹表示，義民爺是客家族群重要的信仰文化，每年全台各地的義民廟都會舉辦義民祭活動，並以15大輪庄為主，今年由六家祭典區負責主祭典輪值，範圍包括竹市千甲、金山、科園等里和新竹縣竹北、竹東等地。

今年市府以「共下有義思」為主題，透過老照片展覽、講座、古戰場巡禮、踩街、食福宴、音樂會等系列活動傳承客家文化，希望讓更多年輕人及非客家族群認識及體驗客家文化祭典。

文化局表示，今年也將首次在竹市舉辦「義起來熱鬧-挑擔踩街」活動，9日上午10點從關新公園出發，會有66支隊伍600多人報名參加，包括在地客家社團、社區里民及外縣市民眾，參加年齡也從6歲小朋友到80多歲阿公阿嬤都有，預計中午12點到開臺金山寺，並舉行科儀及象徵「吃平安」的食福宴。

此外，下午3點半也有「義起展藝-才藝擂台」，邀請客家社團及洗衫坑舞集表演，晚間6點半還有「義起賞樂-音樂會」邀請「二本貓」樂團、阿淘哥及黃瑋傑和吉娜罐子演唱客家流行音樂。

而最特別的是在文化局琉璃畫廊展出的「義起尋影-老照片展」，共展出80幅包括15年前、30年前及45年前六家輪值區義民祭典的老照片，包括神豬過磅與祭典人潮鼎沸的照片，展期到10日。