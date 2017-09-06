米飯達人不藏私 煮飯撇步大公開

2017-09-06 14:54

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市產業發展局與台北市農會今攜手推廣白米，另邀兩位種米農友分享煮米訣竅；農友說，喜歡吃粒粒分明的米飯，米水比例為1比0.9；喜歡「吃軟飯」的，米水比例1比1；若是添加紅藜食用，可先將之炒過再加進煮熟的白米內，更能嘗到其特有香氣。

農友魏瑞廷說，剛收割的新米因含水量充足，烹煮前無須浸泡，隔年的舊米則約要浸泡30分鐘；若是米水比例，新米為1比0.8，舊米則為1比1.5。此外，飯好不好吃，電鍋也是一大關鍵，但不論使用什麼品牌，煮成後5至10分鐘內，務必以飯匙翻攪，讓水氣散掉，米粒才會更Q彈。

至於被視為養身聖品的紅藜，魏瑞廷說，紅藜有分有無脫殼，沒脫殼的要用水洗掉皂素，若是脫殼的則無須清洗。他建議，可將脫殼的紅藜放進熱鍋不加油乾炒，直到香氣出現後先裝到玻璃容器，待白飯煮熟後，再灑上少量炒過紅藜，更能吃出其特有香氣。

農友陳帥之說，個人可按照偏好口感拿捏米水比例，喜歡粒粒分明者，米水比例1比0.9，喜歡「吃軟飯」者，米水比例1比1；若是隔年的舊米，因含水量不足，米水比例則為1比1.5。

台北市農會9月16日將於花博農民市集，舉辦「花博PK大擂台活動－白米金厲害」，屆時將提供以新米製成的兩百個香鬆、梅子口味創意小飯糰供民眾試吃。