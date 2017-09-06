「雙東藝術季」起跑 屏東台東跨域藝文交流

屏東帶著「大路關石獅傳奇」到台東演出。（記者黃明堂攝）

2017-09-06 14:34

〔記者黃明堂／台東報導〕屏東縣政府與台東縣政府共同規劃了「2017台灣南迴．雙東藝術季」，屏東將帶著「大路關石獅傳奇」到台東演出，「台東回響樂團」則到屏東表演，激盪雙東彼此的藝術能量。

雙東的團隊今天在台東藝文中心進行片段表演，屏東來的石獅逗得台東的幼兒園小朋友哈哈大笑，回響樂團則展現了在地的音樂能量。

屏東高樹鄉廣福村的「大路關石獅公信仰」是屏東縣的無形文化資產，當地居民認為石獅公具有鎮風、止煞、擋雨的神力。流傳200多年的石獅公傳奇，反映了客家民族不畏艱難，與大自然搏鬥求生存的硬頸精神。

9月30日將在台東演藝廳連演2場「大路關石獅傳奇」，是屏東文化處年度自製節目，演出團隊有屏東縣故事學會、花痞子劇團、不倒翁故事劇團與貓頭鷹兒童實驗劇團等，利用竹製小畚箕及竹篩子所製作的獅老大、獅老二與獅老三造型相當具有特色。

10月1日「台東回響樂團」將在屏東藝術館展演「回響傳樂在屏東」。「回響」是台東縣傑出演藝團隊之一，成立以來致力於推廣音樂教育，以古典、流行、爵士、新創等多元型式音樂展演，並期待將音樂融入日常生活，豐富人文藝術環境。

雙東藝術季其他活動還包括9月30日下午在台東演藝廳戶外廣場的行動博物館藝術市集，9月30日在台東演藝廳有工作坊活動，來自屏東的劇團將與台東的民眾交流。