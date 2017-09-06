《 老師，你會不會回來？》 9日南投首映會

電影《 老師，你會不會回來？》，9日將在南投縣文化局演藝廳舉辦首映會，協拍人員收到的觀賞邀請卡。（記者張協昇攝）

2017-09-06 13:45

〔記者張協昇／南投報導〕由真人真事暢銷小說改編的同名電影《 老師，你會不會回來？》，9日將在南投縣文化局演藝廳舉辦首映會，招待協拍人員觀賞，屆時包括故事中的主人翁王政忠老師及電影男、女主角是元介、夏于喬都將出席。

《 老師，你會不會回來？》是描述曾獲師鐸獎的南投縣中寮鄉爽文國中教導主任王政忠老師，當年從高雄師範大學畢業後，因公費實習分發至偏僻的爽文國中教書，看到偏鄉教育資源嚴重匱乏，一度想落跑，卻因921大地震，讓他決定留下來，成功在偏鄉翻轉教學的感人故事。

由於該片去年6月開鏡後，大都在南投縣取景，當時南投縣政府動員不少人、物力資源協助拍片，包括縣長林明溱與副縣長陳正昇都客串演出，因此，電影公司9日下午將於在南投縣文化局演藝廳舉首映會，招待協拍人員先睹為快，該片也預計9月29日正式上映。

電影《老師你會不會回來》，去年6月在南投縣竹山鎮瑞竹國中舉行開鏡儀式，男女主角是元介（後排右3）、夏于喬（後排右1）等人執香祭拜，祈求拍攝順利。（南投縣政府提供）