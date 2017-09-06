中市躍第二大城 市府民調：逾8成市民感到光榮

2017-09-06 13:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中人口躍升全台第2大城，市府上月底民調顯示，高達96％的市民認同台中是宜居城市，83％對成為全台第二大城感到光榮。市長林佳龍今說，懂生活的人，會愛上台中，持續打造台中市的特色與價值。

市府研考會表示，這份民調8月29日至31日辦理，近7成3民眾認為市府施政對台中成為全台第二大城有所貢獻；而人口不斷增加，3成認為「氣候宜人」是主因，其次則是「交通便利」及「就業（創業）機會多」，各佔1成。

研考會本次民調委託循證民調公司，以電話訪問方式進行，對象為居住在台中市且年滿16歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1260份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.77％。

市長林佳龍表示，在托育一條龍、治安大幅改善等因素影響下，台中市「宜居城市」的印象逐漸深植人心，並陸續獲得CNN等國內外媒體肯定，尤其是這2年成長率最高，「懂生活的人，會愛上台中！」

林佳龍又說，市府將持續營造好的經濟環境，提供更多工作機會，提升生活機能並強化社福與文化軟實力，打造台中市的特色與價值；慶祝第二大城的「千人辦桌」活動，10月7日在豐原體育場邀民同慶，每桌只要3999元，9月11日上午9時至13日下午5時開放網路預約報名。