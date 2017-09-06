壯圍籌設全縣第5座非營利幼兒園 地方有「異」見

2017-09-06 13:24

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府規劃在壯圍國小設立全縣第5座非營利幼兒園，但地方有「異」見；壯圍鄉長簡文魁說，新設幼兒園根本是在跟已入不敷出的鄉立托兒所搶學生，建議教育處應直接接管鄉托；教育處長簡菲莉表示，接收鄉托因不符中央擴大公共化教保服務的政策，無法申請到補助，會全力協助鄉托申請相關補助，解決入不敷出的問題。

宜蘭縣公立小學附設幼兒園、鄉立托兒所、私立幼兒園及非營利幼兒園分別有45、31、46及3園，3園非營利幼兒園於1日剛設置，明年8月於光復國小將再設置一座，縣政府也規劃爭取前瞻基礎建設計畫計畫經費約3000萬元，於壯圍國小再設置一座非營利幼兒園，預計開4個班可招收106名學生，消息傳出地方反彈。

壯圍現階段有一處壯圍鄉托，國小附幼及私立幼兒園各2座，學費較低的公立鄉托及國小附幼招收了301名學生，核定招生數有460人，還可以招收265名學生；簡文魁表示，新幼教法上路後，幼兒園新聘的臨時教保員薪水多出1萬多元，讓各鄉、鎮、市公所支出成本增加而入不敷出，加上少子化等因素每年虧損1000多萬元，新設非營利幼兒園只是在「搶生意」，讓鄉托虧損更嚴重。

簡文魁指出，教育處不要浪費公帑，蓋多餘的非營利幼兒園，應該直接接管鄉托，或者廣設國小附幼，讓鄉托的學生老師得以分配出去，空間可挪作他用，否則就要協助解決鄉托入不敷出的問題。

「因為中央政策要接管鄉托不可能!」簡菲莉回應，接管鄉托無法增加公共化教保服務，與中央的法令與政策不符，無法申請到非營利幼兒園相關補助。

「設立公立幼兒園是服務，不該考慮虧損問題!」簡菲莉表示，建議鄉公所以另外的角度看待鄉托，教育是服務，很難賺到錢，公家單位應該評估自身預算，想辦法在有限的資源內提升教育品質，鄉幼要發展，不論是設備改善、教師的增能或相關的補助，如有需要向中央爭取，縣府一定全力協助。