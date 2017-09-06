中市府稽查百元販賣機 沒一項合乎規定

市府對百元販賣機展開聯合稽查。（台中市政府提供）

2017-09-06 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕日前有民眾向台中市議員投訴，將百元販賣機「清台」卻沒有得到大獎。市府經發局及消保官因此展開聯合稽查，發現業者均無辦理營業登記，也未提供業者聯絡資訊、商品品項、高價商品數量與中獎機率等重要資訊，經發局將聯繫各業者說明，消保官也呼籲消費者勿向資訊揭露不完全的業者購買商品，以免權益受損。

百元販賣機近來在各商圈盛行，標榜花100元就有機會得到iPhone 7手機、PS4遊戲主機或掃地機器人等高價商品，讓不少人願意掏錢試運氣。但有民眾花大錢清空機台，卻只得到廉價商品，市議員張耀中揭露此事，並要求市府必須了解百元販賣機是否合法。

經發局與消保官謝明謙昨天下午至一中商圈聯合稽查百元販賣機，今天公布稽查結果，光一中商圈就有約30台百元販賣機，業者均未辦理營業登記，且聯絡資訊僅有電話、臉書或Line，沒有任何地址或是業者名稱，且機台上也未說明商品品項，只特別強調有高價商品，但高價商品數量及中獎機率都沒記載，消費資訊嚴重不透明。

謝明謙表示，雖然有些業者在機台或臉書上，張貼中獎者與高價商品的合照，卻沒有記載中獎者的身分資訊，無法確認中獎者的真實性，同時也影響中獎所得稅的扣繳，經發局已持續聯繫各機台業者，請業者提供相關資料說明並進行查證核對，如發現違反消費者保護法、商品標示法或稅務相關法規，將依法處理。

他也提醒消費者，目前百元販賣機的消費資訊提供明顯不足，而且高價商品的中獎機率非常低，在掏錢購買前應仔細想想，避免花錢買到的不是中獎的希望，而是對不合用廉價物品的失望。