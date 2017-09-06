世界大學排名持續下滑 台大這樣說...

世界大學排名持續下滑，台大表示，如果「錢跟人才」無法同時到位，很難跟一流大學競爭。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-09-06 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國《泰晤士高等教育》期刊公布最新2018世界大學排名，台灣大學排名再下跌，從去年的195掉到198名，是進入全球大學排行榜14年以來的新低，對此，台大表示，如果「錢跟人才」無法同時到位，很難跟一流大學競爭。

據《中央社》報導，英國《泰晤士高等教育》期刊公布最新2018世界大學排名，台大排名持續探底，從去年的195名，滑落到現在的198名，已連續5年退步，若從最高表現的2012年來算，至今已跌83個名次。對此，台大研發長李芳仁受訪時指出，當別人大幅進步時，自己停留在原地就是退步，強調台灣對高教的支持是否穩定，優秀的學生是否願意留在國內研究，都會影響學校在國際競爭上的表現。

李芳仁認為，要跟一流大學競爭，「錢、人才」都必須到位，加上好的研究環境，才能形成正向循環，讓年輕人知道留在台灣研究能增加自己的競爭力，若經費無法永續、人才斷根，難以說服優秀學生繼續留台，就算大學再怎麼努力，也會遇到瓶頸。

台灣在最新世界排名中有26校入榜，與去年數量相同，但排名上卻表現不佳，多所學校持平，甚至退步。東華大學在801名之後，其中東華大學、台南大學、台北大學是首次進榜的台校。

《泰晤士高等教育》指出，台灣排名持續下滑趨勢令人擔憂，因亞洲其他國家或地區的排名都在持續攀升，因這些學校有高水準的資金持續投入，甚至今年台大還被中國的上海交通大學、浙江大學及南京大學追過，未來若要維持重要地位，台灣須解決招生與經費等問題。