大潭藻礁登權威學術期刊 環團發起國際連署搶救

桃園在地聯盟、大潭社區發展協會、桃園海岸生態保育協會、蠻野心足生態協會等團體舉行「大潭藻礁保育登上國際學術期刊暨搶救大潭藻礁國際連署網站」記者會，呼籲政府及相關單位採取行動保護藻礁生態系。（記者陳志曲攝）

2017-09-06 12:11

〔記者劉力仁／台北報導〕中油規劃在觀塘工業港興建第三天然氣接收站，桃園大潭藻礁生存面臨威脅，保育及開發雙方爭議多年。農委會台灣特有生物研究中心研究員劉靜榆（第一作者）、中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫（通訊作者）共同研究「北台灣史無前例的藻礁值得最優先的保育」（Unprecedented calcareous algal reefs in northern Taiwan merit a high conservation priority），投稿至國際生物礁研究權威期刊「珊瑚礁」（Coral Reefs）獲該期刊接受發表，等於國際學術界證實藻礁的珍貴生態價值，環保團體士氣大振，要求政府停止興建第三天然氣接收站，完整保存長達27公里的藻礁保護區。

桃園在地聯盟、大潭社區發展協會、桃園海岸生態保育協會、蠻野心足生態協會以及學者上午召開記者會，說明研究內容。劉靜榆表示，中油提出來的第三天然氣接收站第一期要填海造陸的G1區目前是沙地，但往前走向低潮線會看一大片藻礁露出水面。建造藻礁首要條件是堅硬的底盤，而桃園藻礁最特殊的地方，是沙地上可以造出大片生物礁，其原因為桃園古石門沖積扇將大量的礫石堆積在桃園海岸， 因此殼狀珊瑚藻得以片狀生長。

此外，在大潭藻礁區記錄到了三種裸胸鯙 ，而且體型龐大，證實藻礁區的生態完整，可以支撐大型的掠食動物，在漁業資源日益枯竭的今天，大潭藻礁擁有者完整生態系，提供源源不絕的食物，如同一個永續食物庫，相當珍貴。

陳昭倫表示，Coral Reefs是國際相關領域研究排名前10％的學術期刊，必須經過同儕匿名審查，過程相當嚴謹，此一研究獲得接受，桃園大潭藻礁為世界級自然遺產的科學事實已無庸質疑。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，分佈桃園約27公里的大面積藻礁，獲得國際學術界的肯定，希望即將上任行政院長的賴清德重新檢視中油第三接收站興建案，在保護藻礁的原則下尋找替代方案，並停建觀塘港及後續將填海造陸的工業區。為了進一步讓國際學界與保育界更清楚了解桃園藻礁的珍貴與面臨全面消失的威脅，桃園在地聯盟將發起中、英、法、日、西、韓等多國語的國際連署，號召全球的力量搶救大潭藻礁。

相關影音