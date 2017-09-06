台大新竹分院添新血 民眾就醫免奔波

2017-09-06 12:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕台大醫院新竹分院改制以來，積極強化急重症、癌症及各次專科醫療服務，每年都會延攬優秀主治醫師加入醫療服務，今年再加入26位新血醫師，全院主治醫師總人數達216人，桃竹苗地區民眾可望獲得更好的醫療品質與照護水準。

台大醫院新竹分院長洪冠予表示，台大醫院新竹分院腹地不大，主治醫師卻是新竹地區人數最多的醫院，院方有感新竹地區民眾對急重症醫療的迫切需求，醫院自100年改制以來，除投入人力，也積極致力空間硬體的改善與醫療儀器升級。

洪冠予說，院方繼去年成立竹苗地區唯一的正子斷層掃描（PET）中心，今年更購置新型3T MRI（核磁共振）設備，預計明年會再添購直線加速器，讓民眾減少就醫奔波。

洪冠予指出，今年加入的26位新血醫師，包括內科2位、外科2位、婦產科2位、小兒科3位、家醫科2位、復健科1位、精神科1位、耳鼻喉科2位、泌尿科1位、急診科1位、急重症中心1位、腫瘤醫學中心1位及影像醫學科4位、麻醉科3位。

其中，泌尿科首度延聘女性醫師葉亭均，提供婦女尿失禁的全套解決方案服務；耳鼻喉科預定成立打鼾特診及喉嗓音特診，特別請來具睡眠打鼾專長的醫師陳欣琳、張義昇；而精神部醫師余正元則可提供過動症、自閉症、拒學症、學習及情緒行為障礙的診療。