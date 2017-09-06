南迴鐵路今起夜間減班 公車替運乘車站公布

台東火車站公路替運乘車處在車站計程車乘車區旁。（記者王秀亭攝）

2017-09-06 11:41

［記者王秀亭／台東報導］因應南迴鐵路電氣化工程之需，今天起火車部分夜間班次停駛，改以公路替運，不過，下午5時公路客運就要開出第一班，多數民眾卻不知何處搭公車，就連鐵改局、台鐵人員也幾經查證後才確定乘車點。

乘車點：除台東、知本及瀧溪站在原火車站搭車外，太麻里、金崙及大武等站皆在鄰近公車站牌上下車，今天會有相關人現場指引。

鐵路改建工程局正在進行南迴鐵路電氣化工程，因沿線為單線鐵路且多在崇山峻嶺間，人員機具材料運送不便，加上工程施工須占用軌道，有延長每日施工時間的必要，幾經協調，在搭車人數較少的週一至週四及週六，晚上七時以後停駛潮州至台東間雙向列車，改由公路客運替運，週五、日與寒暑假觀光旺季期間則正常行駛。

今天是公路替運首日，但多數台東民眾對於替代的公路客運乘車地點，幾乎都是回答不知道或不確定，「火車站？」「公車站？」「可以只搭台東到太麻里，或太麻里到大武可以嗎？」同時提出各種疑問。

鐵改局表示，公路替運每週一至四及六傍晚5時起至8時，每半小時開一班台東至高雄直達車、台東東至潮州區間車則每小時開一班，週六再額外加開班次，各站上下車地點，台東、知本及瀧溪站接設在火車站，其中台東站乘車處位於計程車乘車處旁的大客車乘車區；太麻里在大王國中公車站牌、大武在原客運站、金崙則設在金崙派出所附近的公車站牌，今天以前會完成站牌設置工作。

鐵改局提醒，乘車採上車付費，民眾可以悠遊卡、電子票證或現金付費，票價是採鐵現行「區間車收費標準」8折，台東至高雄186元、至潮州144元，為與原客運路線有所區隔，替運的公路客運不載短程乘客。