使用者付費 北市公園未來舉辦非營利活動也要收費

2017-09-06 11:38

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府98年訂定「台北市公園場地使用辦法」，當時僅規定公園內營利活動須收費，然而後來隨著「使用者付費觀念普及」，公園處今年1月新訂「台北市公園場地申請使用須知」要求公園內非營利活動也須收費，市政會議日前廢除「台北市公園場地使用辦法」，讓新制上路。未來公園內的非營利活動，1000平方公尺以下，以4小時為單位，將收取2500元；面積每增加1000平方公尺則再加1000元。

公園處主秘吳文慶解釋，公園處於98年訂定「台北市公園場地使用辦法」，其中規定，若申請公園舉辦營利活動者，將依照「台北市公園場地使用費及保證金收費基準表」收取使用費及保證金，如信義21號廣場就須繳納3萬元保證金，一場4小時須繳納10萬元；至於非營利活動，都無須繳納費用。

吳文慶表示，後來市府基於「使用者付費」概念，今年1月新制定「台北市公園場地申請使用須知」，訂定了非營利性活動及營利性活動收費標準，而現有的「台北市公園場地使用辦法」則廢除，未來所有法規都回歸100年「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」。

今年7月9日舉辦青年公園40歲生日，卻遇上大雨公園舞台淹水，導致台北市長柯文哲還須繞到後台才上台。位於青年公園旁的騰雲里長李重華表示，周邊里都沒有區民活動中心，所以要舉辦活動的場所本身就少，他認為如果市府要收費辦活動還是會繳費，他指出，青年公園是北市第4大公園，卻沒有遮風避雨的地方，過去辦活動都要看天，既然公園處要收費那就要改善公園設施。