飯店祭超殺優惠吸中客 竟標示「不適用台灣人」

經實際操作，發現該網站上確有刊登許多台灣旅客無法使用的廉價方案。（擷取自「攜程Ctrip」網站）

2017-09-06 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕近來有報導傳出，我國部分觀光飯店今年上半年平均房價下修，更將此現象歸因於中國籍旅客數量減少所致，不過，有網友在PTT上發文，表示使用中國訂房網站「攜程Ctrip」搜尋國內知名飯店才發現，許多飯店提供較低廉的價格給中客，並註明「本價格不適用於台灣客人」，令網友不禁質疑說，「台灣人在自己國家旅遊住宿，還要花比較多錢？」

網友在PTT發文指出，他在中國訂房網站「攜程Ctrip」上搜尋台灣5星級酒店住宿價格，發現不少業者推出約新台幣1800到2400元的方案，但後面竟標註了「此價格不適用台灣客人」，網友說，這代表台灣人想在自己的國家住飯店，要用更高的價格，他因而痛批說，這些飯店能夠用低價給外國客人還能有獲利，卻不願意提供同樣的價格給自己人，「倒一倒也是應該的」。

文章發布後引發網友熱論，許多鄉民紛紛連上「攜程Ctrip」網站搜尋，發現竟真的如發文網友所說，鄉民們隨即擷圖並推文說「真的，攜程網一堆不適用台灣客人的價格比較便宜XD」、「呵呵，真的是把自己人當盤子」、「原來把台灣人當盤仔，幫高調！」、「這訂價策略是在中國客身上損失的錢，要從台灣旅客身上賺回來嗎？」、「給外國人的優惠比本地人的優惠多，阿不就好棒棒」、「難怪大家現在都寧願出國玩」。