中秋美食超誘人 食藥署啟動稽查專案

2017-09-06 10:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕下月就是中秋節，許多民眾已經開始準備採買中秋節食品，食品藥物管理署今天宣布啟動稽查專案，對象包括月餅、肉品、應景蔬果和相關產品的製造業者。

食藥署表示，市售中秋應景產品抽驗，針對販售端、供應商及其他市售通路抽驗中秋應景食品，如鹹蛋黃餡料、應景蔬果、肉品或水產品。

另外，源頭稽查包括網購及通路預購月餅糕餅源頭製造業稽查等。

食藥署提醒，購買商品時注意產品標示、有效日期、認證標章等，才不會買到劣質品，弄壞中秋假日過節氣氛。

  • 再1個月中秋節就到了，許多家庭已經開始挑選中秋節禮品，食藥署宣布啟動中秋節食品稽查專案。（記者吳亮儀攝）

    再1個月中秋節就到了，許多家庭已經開始挑選中秋節禮品，食藥署宣布啟動中秋節食品稽查專案。（記者吳亮儀攝）

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