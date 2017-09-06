中秋美食超誘人 食藥署啟動稽查專案

〔記者吳亮儀／台北報導〕下月就是中秋節，許多民眾已經開始準備採買中秋節食品，食品藥物管理署今天宣布啟動稽查專案，對象包括月餅、肉品、應景蔬果和相關產品的製造業者。
食藥署表示，市售中秋應景產品抽驗，針對販售端、供應商及其他市售通路抽驗中秋應景食品，如鹹蛋黃餡料、應景蔬果、肉品或水產品。
另外，源頭稽查包括網購及通路預購月餅糕餅源頭製造業稽查等。
食藥署提醒，購買商品時注意產品標示、有效日期、認證標章等，才不會買到劣質品，弄壞中秋假日過節氣氛。
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〔記者吳亮儀／台北報導〕下月就是中秋節，許多民眾已經開始準備採買中秋節食品，食品藥物管理署今天宣布啟動稽查專案，對象包括月餅、肉品、應景蔬果和相關產品的製造業者。
食藥署表示，市售中秋應景產品抽驗，針對販售端、供應商及其他市售通路抽驗中秋應景食品，如鹹蛋黃餡料、應景蔬果、肉品或水產品。
另外，源頭稽查包括網購及通路預購月餅糕餅源頭製造業稽查等。
食藥署提醒，購買商品時注意產品標示、有效日期、認證標章等，才不會買到劣質品，弄壞中秋假日過節氣氛。