水公司換水表爆增水費 用戶投訴竟遭酸馬桶漏水…

許先生家的水表，跳動不正常，才一夜，千位數已經出現。（讀者提供）

2017-09-06 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕家住基隆市七堵區百福社區的許先生，向本報投訴，自來水公司在沒有告知及徵得他同意的情況下，換掉他家的水表，從此家中水費爆增一倍，他起初懷疑是自家漏水所致，找來水電工程人員仔細檢查之後，確認是換新表所致，要求水公司調查水表是否有問題，竟遭到一陣冷嘲熱諷，還要他自己申請找度量衡檢驗所以檢驗水表是否有問題。

許先生指出，水表是水公司自己換的，水費爆增之後，要用戶承擔，懷疑水表有問題，還要用戶自己找檢驗單位檢驗。這是什麼道理。

許先生家中水表在4月25日遭到換新表，從此用水量從平均每日1度爆增成1日2度，水費等於爆漲1倍，他多次觀察水表，發現水表並不是隨時都不準確，而是有時亂跳，也就是，大部分時間是正常的，但會突然跳增，如昨天就發現一夜暴增10度；這水表是個位數還沒跳完，十位數及百位數就已經在跳動，甚至千位數也已出現，根本就是不正常的情況。

許先生向水公司求助，稽核人員到場，竟懷疑是許先生可能晚上自己偷偷用水、或是馬桶漏了一夜的水，而且指，水表都是合格的，懷疑有問題，要自己申請檢驗，還要許先生去找度量衡檢驗局詢問。

禁不住許先生一再的要求，水公司也陸續有人向許先生解釋，但所有的重點都是他們沒問題。