熱低壓有機會成颱 花東、恆春半島有陣雨

今天各地為多雲到晴天氣，花東、恆春半島有短暫陣雨，各地山區也有午後降雨機率。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-06 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北方近海的熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻南方約190公里海面上，因結構比較鬆散，短時間內形成颱風機率低，不過仍不排除成颱或發布海警，受外圍環流的影響，今天花東、恆春半島會有短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴天氣，需留意午後雷陣雨發生機率。

中央氣象局指出，今天白天還是偏悶熱，高溫約32至35度，大台北地區有機會來到36度，仍要多補充水分。空氣品質部分，今天中部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

雖然颱風仍未形成，不過熱低壓仍有發展為輕度颱風的趨勢，受熱低壓影響，今天巴士海峽、台灣海峽南部及東南部海面風浪較大；台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海有較強陣風並有長浪發生的機率。

氣象局提醒，此熱帶系統有發布海上颱風警報的機率，但是在接近台灣的過程中大氣的環境並不支持此熱帶系統的發展，因此影響台灣的程度有限，但仍要留意可能有局部大雨，沿海並有較大風浪及長浪發生的機率。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 33 28 ~ 33 26 ~ 32

受熱低壓或颱風外圍環流影響，今天花東、恆春半島有局部陣雨發生機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）