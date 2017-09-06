09/06 各報重點新聞一覽

2017-09-06 06:24

自由時報

蔡交付7任務 賴：堅定挑擔

行政院長林全請辭獲准，蔡英文總統昨親自主持記者會宣布，新任閣揆將由台南市長賴清德接任，總統並交付他「加速執行五加二產業創新計畫」等七項任務；準閣揆賴清德表示，將「堅定挑擔」，會在林全院長所打下的基礎上，持續深化台灣的改革與轉型，逐步完成蔡英文總統為國家所擘畫的藍圖。

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利用51人頭 買賣1919戶 炒房逃稅17億 勇哥夫婦判刑4年

炒房大戶「勇哥」黃勇義、郭枝芬夫婦，八年間利用五十一名人頭炒房一千九百一十九戶，規避綜合所得稅累進稅率，交易總額達二百六十四億元，台北地院昨認定黃勇義夫婦以詐術逃漏綜合所得稅十七億一千二百八十一萬餘元，各判四年有期徒刑，可上訴。

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恆春搶孤、豎孤棚 團隊體耐力大考驗

昨天是中元節，各地舉辦熱鬧普度活動，屏東恆春鎮昨晚在東門城外舉行最受矚目的搶孤、豎孤棚活動，有中外32支隊伍競逐，冠軍可獲30萬元獎金。

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蘋果日報

賴接棒 拼經濟

總統蔡英文昨開記者會，正式宣布行政院長林全請辭獲准，新任院長由台南市長賴清德出任。蔡期盼賴在林規劃的改革方向上，排除萬難、全力衝剌。賴傍晚也公布首波人事，財經人事部分，證交所董事長施俊吉出任政院副院長，黨產會主委顧立雄接金管會主委，政院秘書長陳美伶轉任國發會主委。高層人士說，找施掌舵財經政策，就是要拼經濟；學者質疑3人在財稅金融上不這麼專業，恐難期待財經政策有作為。

金門重演815之亂 全島停電 摸黑悶熱

上月十五日台灣本島才發生無預警大停電，金門全島昨也上演八一五事件翻版，下午四時多全島三萬多戶無預警大停電，店面、機場、醫院室內漆黑一片，市區交通也因號誌無法運作而亂成一團，民眾罵聲連連，直至昨晚六時三十五分才復電。台電證實這起停電事件是因輸電網路故障，造成金門塔山和夏興電廠共十四部發電機組大跳機，電網故障原因則待查。

聯合報

賴清德組閣 蔡英文啟動民進黨中壯世代接班

蔡英文總統昨天宣布由台南市長賴清德出任行政院長，府院高層指出，賴清德組閣將開啟黨內中壯世代接班的序幕，逐步歷練中央執政的經驗，民進黨下階段接班梯隊，隱然成形。

美駐聯合國大使：金正恩「求戰」 美耐心有限

美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）表示，北韓領導人金正恩的作為是在「求戰」，美國從不想戰爭，但美方的耐心有限，並呼籲聯合國安理會以最強硬的制裁解決北韓問題；中方則表示，絕不允許半島生戰生亂，並敦促北韓與有關各方透過對話解決。

中國時報

賴內閣接棒 蔡交付7項期許

蔡英文總統昨天上午在總統府介紹新閣揆，「我今天要正式介紹賴市長，感謝他勇於接受挑戰」；蔡英文致詞時說，在林內閣期間，政策規畫大致就緒，接下來執政團隊的重心將從「規畫」轉為「執行」，賴清德是最適當的接棒人選，而「賴清德內閣」，她將留給新閣揆自己定義。

林全臨別贈禮 基本工資明年調漲

勞動部表示，基本工資調漲今（6）日將公告，明年元旦起，時薪調漲為140元，月薪調漲為2萬2千元，「不會再有變數」，預估有205萬勞工受惠。