獨家》有洋蔥！肢障翁與好友託孤遲緩孫 分離一年團聚同遊

2017-09-06 00:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕36歲的阿方（化名）一出生就檢查出有肢體、心智發展遲緩，從小父母離異的他，由祖母一手帶大，祖母病逝後，由患有肢體障礙的好友陳胎新一肩扛起扶養阿方的責任，彼此相依為命幾10年，卻因陳胎新跌倒，生活無法自理，兩人又被迫個別安置，思念的心彷彿被身體困住，直到參加新竹市政府的「無障礙微旅行」，才讓這對無血緣關係的祖孫能團聚出遊，隔著輪椅十指緊扣，露出幸福微笑！

新竹市社會處副處長魏幸雯說，現年82歲的阿公陳胎新患有中度肢體障礙，獨自在竹市租屋，他與阿方的祖母是情人兼好友，阿方出生後就由祖母照顧，由於阿方患有肢體、語言發展遲緩，需坐輪椅，祖母病逝前放心不下，便將阿方託付給陳胎新。

陳胎新將扶養責任，視為對阿方祖母「一輩子的承諾」。他對阿方疼愛有加、視如己出，雖然兩人毫無血緣關係，年齡差距大，彼此又行動不便，但陳胎新從未打消扶養阿方的念頭，反用愛灌溉阿方，兩人朝夕相處，談心聊天，產生一份獨特祖孫情感。

魏幸雯說，時光卻帶給陳胎新身體越來越多不便與退化，導致逐漸無法照料阿方，之後阿方接受市府的社區家園照顧服務，每週末假日才能返家跟陳胎新相聚，直到陳胎新不慎摔倒，生活無法自理，祖孫倆分別住進機構，已相隔一年未見面。

魏幸雯指出，阿方與陳胎新都向安置機構的照護員訴說對彼此的思念，主責的社工得知兩人的心聲，主動邀請他們參加市府7月底舉辦的無障礙微旅行，製造祖孫倆一起出遊的回憶。

陳胎新起初很開心能跟阿方出遊，後來卻擔心自己坐輪椅，身上又插尿管、穿尿布，會造成社工的麻煩，於是委婉拒絕。社工知道陳胎新的不便與焦慮，親自到機構向他說明無障礙旅行的內容，降低他的焦慮，再依照天氣與體力負荷修正出遊內容與時間，終於讓陳胎新放下心中大石，開心答應出遊。

魏幸雯說，這趟旅行有貼心的管家與無障礙巴士接送陳胎新與阿方，兩人一見面就十指緊扣，阿方還開心的大喊大叫，旁人見了無不紅了眼眶，兩人最後一起同遊十八尖山、清大校園與眷村博物館。

用餐時，陳胎新不斷提醒阿方不能挑食，而阿方雖然和陳胎新一樣行動不便，仍主動替他推輪椅，並告訴社工，他很把握相聚出遊的時光，真想一直和陳胎新黏在一起！