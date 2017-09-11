校服我最正》超Q小圓領、小領帶 花蓮海星美少女卡哇伊

花蓮天主教海星中學的校服，在花蓮眾高中宅、魯眼中，是公認最正的校服。（記者花孟璟攝）

2017-09-11 06:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕正值青春少女時代，身為正妹就連學制服也要穿出最美的一面，位處東台灣的花蓮天主教海星中學，白上衣有藍色小圓領、小領帶，還有活潑的A字裙，完全發揮少女甜美氣質，是花蓮公認「最萌高中校服」！

海星中學校服，白上衣有藍色小圓領、小領帶，A字窄裙前方左右各有2個打摺處，方便學生活動，較窄的裙子設計也比較不會被風吹起走光。（記者花孟璟攝）

日本漫畫裡面各式「萌翻了」的女高校生制服，不免讓台灣缺乏變化的高中校服黯然失色，但花蓮天主教海星中學制服別緻可愛，可是由學生自己投票選出的，很令人羨慕吧！

海星高中是天主教教會學校，校服左胸口袋就有海星的校徽，採用白色底、綠色十字盾牌，盾牌上方的綠底白色七星是「小熊星座」，底下SERVIAM代表「願意服務」。（記者花孟璟攝）

原來，1959年創校的花蓮海星中學，為天主教聖吳甦樂女修會創辦，由於海星是綜合高中，擁有服裝設計學程，學校1996年決定變更早期校服設計，讓學生更顯年輕活潑。因此，由學務主任陳海雯修女、服裝科老師共同設計，做出幾種樣本在校園展示，並開放全校學生票選。

哇！女神。（記者花孟璟攝）

勝出的新校服，白色襯衫捨棄制式的「國民領」，改成藍色小圓領，搭配短版的藍色小領帶，短袖袖口有藍色滾邊不易髒，釦子深藍色，而且襯衫不必紮進裙子，可以放在裙子外，襯衫左右下擺有釦子可調整寬窄；下半身則是藍色A字裙，裙子前方左右各有2處打摺，方便學生活動，整套看上去顯得青春活潑。

花蓮天主教海星中學，白上衣有藍色小圓領、小領帶，還有活潑的A字裙，完全發揮少女甜美氣質。（記者花孟璟攝）

高三學生韓苑娜說，學校週三排社團課、每週有2天各排1節體育課，每週有3天得穿體育服到校，但女生夏季體育服是長褲，因此每週只穿2天的制服，她蠻喜歡的，因為穿起來很可愛！

整套校服看上去顯得青春活潑。（記者花孟璟攝）

也是高三生的陳韻安說，很喜歡海星制服的藍色小圓領、小領帶，有特色，和其他學校不一樣，而且A字窄裙的設計很棒，穿百褶裙就會擔心風太大飛起來、內在美走光，唯一的缺點是襯衫材質不夠透氣。

海星中學校服設計不複雜，藍白校服搭綠色校徽，十足小清新風格。（記者花孟璟攝）

校長孔令堅說，這套制服穿了20年，學生普遍反映好看，漂亮制服讓學生喜歡穿，學生也更容易產生榮譽、歸屬感。

花蓮天主教海星中學由聖吳甦樂女修會創辦，修女雕像慈愛地俯視祈禱的少女。（記者花孟璟攝）

海星的校服在花蓮眾高中宅、魯眼中，是公認最正校服。花蓮高工劉姓學生說，常看到海星的女生穿校服逛街，不會特地改換便服，比起其他學校，海星普遍來說也是花蓮「顏值」最高的學校，而且不少人會把校服改得更貼身，展現好身材。