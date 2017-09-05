泰晤士世界大學排名 台大連5退僅列198名

英國《泰晤士高等教育》期刊公布最新2018的世界大學排名，台灣排名較去年退3名來到198。圖為台大校門口。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-05 23:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國《泰晤士高等教育》期刊公布最新2018世界大學排名，台灣有26所學校上榜，但排名表現並不太佳，如台灣大學從去年的195掉到198名，差點跌出200名外，不少頂尖大學也只能維持持平名次，甚至退步許多，泰晤士評論台灣排名令人堪憂。

泰晤士的排名中，從77國家的大學中依各項指標進行排序，最終列舉1000所學校，台灣在2018年最新排名中有26校入榜，與去年數量相同，但排名上卻表現不佳，多所學校持平，甚至退步。

如台大去年195名，今年滑落3名到198名，已連續5年退步，若從最高表現的2012年來算，至今已跌83個名次；而台灣第二高名次的清華大學，今年也因為博士表現不佳、研究經費和科研成果不足等影響，名次同樣滑落，從去年的251-300區間降到301-350區間。

《泰晤士高等教育》全球排名編輯部主任Phil Baty指出： 「台灣排名持續下滑趨勢令人擔憂，因亞洲其他國家或地區的排名都在持續攀升，因這些學校有高水準的資金持續投入，甚至今年台大還被中國的上海交通大學、浙江大學及南京大學追過，未來若要維持重要地位，台灣須解決招生與經費等問題。」

今年泰晤士2018世界大學排名中，第1名為英國牛津大學，第2名為英國劍橋大學，第3名為美國加州理工學院；台灣除了台大、清大外，交通大學、台灣科技大學皆排401-500與去年同，中國醫藥大學排501-600與去年同，成功大學排501-600比去年的401-500退步，頂大中僅政治大學從去年的801區間升到601-800區間是進步。

原文請見：World University Rankings 2018