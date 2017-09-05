水公司願以地易地促成鳥松濕地及原住民博物館

一級保育鳥類黃鸝於鳥松濕地現蹤。（張進隆提供）

2017-09-05 23:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市野鳥學會爭取鳥松濕地作為地方級重要濕地，自來水公司表示尊重與配合，願意以地易地，將鳥松濕地及救國團活動中心與市府交換，協助成立原住民博物館，也方便市府維護管理濕地，讓事情圓滿解決。

鳥松濕地緊鄰澄清湖園區，是全國首座人工溼地公園，面積雖小，卻是都市中的生態綠洲，孕育生態資源豐富、多樣，高雄市野鳥學會受託代管18年，假日舉辦生態導覽解說，吸引民眾休閒遊憩，104年更榮獲營建署評鑑為全國特優濕地。

經鳥會多年調查，發現植物有300種，如瀕危的大安水簑衣，稀有種土沉香、穗花棋盤腳、苦藍盤、港口馬兜鈴、台灣萍蓬草等；昆蟲有270種、兩棲、爬行動物共24種，鳥類有96種，如一級瀕危保育黃鸝、二級保育水雉、鳳頭蒼鷹及三級保育紅尾伯勞等，經常現身濕地公園。

濕地法公布後，營建署辦理全國濕地評定，明將於鳥松區公所舉辦說明會，鳥會發起地方連署，爭取作為地方級重要濕地，市府也表態支持，水公司強調尊重與配合，過去原作為沉砂池使用，規劃設置廢水處理設備，一度欲作為污泥場，經政府協調後作罷，也未規劃作為停車場。

水公司表示，澄清湖風景區有13筆市有地，總面積大約3萬多坪，水公司願意以地易地方式，釋出鳥松濕地及救國團活動中心土地，與市府交換園區內土地，並協助市府設立原住民博物館，尤其中央推動立法將濕地納入管理，也方便市府維護管理鳥松濕地。