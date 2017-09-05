年採收70次 台南「水果豬母」你知道是什麼嗎？

2017-09-05 23:05

〔記者黃文瑜／台南報導〕中元普度許多人愛用當季水果做為祭品，但為了避免犯忌，會少用「香蕉、梨子」，像是台語「招你來」的諧音，因此每年7到9月盛產的木瓜，就成了普度時重要的祭品，在普度前後產地價格每斤約漲5到7元，相當搶手。

大內種植木瓜的農民說，木瓜被稱為「水果豬母」，因為一年四季都能收成，平均一年可以採收70次，算是高收益作物，為了減少人力成本，還自己開發特殊的種植方式，木瓜通通種歪的，目前產地價受普度影響，每斤約在21到25元，而有機木瓜產地價格幾乎維持不變。

大內公所表示，大內有百分之70是低海拔山坡地，由於避風、排水良好、灌溉方便、無工業污染，水果種類繁多品質好，其中木瓜的種植面積約有237公頃，主要集中在二溪和環湖，年產量約8950噸，有許多外銷日本。

農民說，大內地區木瓜多以網式種植，木瓜屬於淺根，斜坡無法栽植，木瓜也怕水，只要根部泡水5小時木瓜樹就會死掉，加上結實纍纍，吹風就容易倒，因此大內地區木瓜都以網式種植，一棵苗大約要10個月才能採收第一次。因木瓜樹長得很高，2年就可高到4公尺，當地農民便發展出一套種植的方式，就是在樹剛長大時把樹頭劈開，以鋼管支撐，再用線將樹拉成橫的再讓其往上長，因此大內木瓜樹都是歪歪的長。