像咖啡廳的雜糧行 工程師打造濃濃台南味

2017-09-05 23:00

〔記者黃文瑜／台南報導〕「這是咖啡廳嗎？」36歲的研發工程師林建鴻原本在桃園工作，為了要照顧住在台南的父親，去年回台南接手父親原在永康市區經營40幾年的五穀雜糧行，因應現代人的飲食習慣，改變了雜糧存放方式，讓雜糧行更衛生健康，成了許多新手媽媽，到小店裡幫寶寶買雜糧做副食品的首選。

林建鴻接手後，將原本開在鬧區的五穀雜糧店，移至永康的巷弄裡，「這是台南人的特色，越好玩的越要開在巷子裡。」店裡有漂亮的玻璃落地窗，五穀雜糧分別裝在透明的壓克力罐中，要買多少，就像開飲機般轉開旋鈕，穀物就從罐中掉出來，讓許多年輕人都覺得很新奇有趣！

這項發想源自國外，但罐子卻是林建鴻自己以符合台南的味道來設計的，他自豪地說，「這些都是我的寶貝」。

「一開始規劃時，爸爸是舉雙手反對！」林建鴻說，開店過程中，長輩完全聽不懂他想開的店到底長什麼樣子，過去傳統的五穀雜糧行，所有穀物都以裝在布袋裡，有的放在地板上，有的放在架子上，店面半開，「白天有客人，晚上有老鼠」，很不衛生，甚至為了讓賣相更好，不讓蟲卵孵化，還會灑些化學藥劑，而且客人一次購買都要半斤一斤，為了改變這些傳統經營模式，他不顧長輩不看好的聲音。

林建鴻說，至今開業一年多，每次看到顧客上門滿意的笑容，就會覺得自己的堅持是對的，因為現在小家庭居多，為了避免食物浪費，「要吃多少買多少」最小的購買量是100公克，並且為了環保「減塑」，只要自己帶容器來買五穀雜糧，統統都可以減價，因此，他的店成了媽媽們幫嬰兒做副食品挑選穀物雜糧的首選。