桃園舞告讚！中壢人口突破40萬 慶祝活動開跑

2017-09-05 21:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區人口數今年6月5日突破40萬人，中壢區公所籌辦「桃園舞告讚．生生不息」慶祝活動起跑！桃園市長鄭文燦、中壢區長林香美等人今天以冰雕注酒儀式為慶祝系列活動揭開序幕，並各頒發金牌、1萬2000元禮券及紀念賀匾給3名幸運兒，包括第40萬名遷入的田世勝、屆滿40萬人口第一個辦出生登記的新生兒粘芷庭，以及第一個設藉的新住民王春林。

會中邀請兩對活潑可愛的雙胞胎，各捧著28萬6000元大支票，共同歡慶中壢區人口突破40萬，一起見證桃園市完善的福利政策，包括生育津貼雙胞胎每人3萬5000元（2人7萬元），育兒津貼每人每月領3000元，可領到3歲（2人共可領21萬6000元），讓年輕人敢婚敢生，負擔少一點，幸福多一點。

林香美說，中壢10年前的人口數為35萬8656人，103年底（升格年）人口急速成長為38萬1449人，如今突破40萬人，在直轄市六都的行政區人口數中排名第五，僅次於新北市板橋區（55萬1000餘人）、桃園市桃園區（43萬8000餘人）、新北市新莊區（41萬5000餘人）、新北市中和區（41萬3000餘人）。如今人口數比嘉義市、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、台東縣及離島金門縣、連江縣等7個縣市還多！

系列慶祝活動即日起辦理老照片徵集、攝影比賽、徵文比賽，與青年事務局合辦「桃園青年社團盛典活動」，10月1日下午3點在中正公園、內壢文化公園舉辦野餐日，當天晚上在中正公園還有經典民歌演唱會，邀市民一起聆聽「那些年我們一起唱的歌」。