警站崗盯鋼管秀…虎尾中元普度拚場 觀眾哀嘆「沒福利」

警方在各個普度區布署，全程盯梢蒐證，讓觀眾大喊「沒有福利」。（記者廖淑玲攝）

2017-09-05 21:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林虎尾中元普度今晚盛大登場，7個普度區大拚場，冰雕、鹽雕、肉山、滿漢全席統統上桌，火辣的鋼管秀大吸睛，北區金羅殿仿世大運「熊讚」設計出台灣「熊蓋讚」人偶，一亮相成為熱點，城開不夜。但警方全程盯梢蒐證，嚴防「春光外洩」，讓觀眾大喊「沒有福利」！

台灣最熱鬧的中元普度活動，素有「北基隆、南虎尾」之稱，其中，虎尾中元節分成東、西、南、北、中、福德和德興宮7區普度，各區都大顯神通，互相較勁，祭品五花八門，讓人目眩神迷。

虎尾中元普度依古禮，由法師為超過3公尺高的普度公「大士爺」開光點眼，下午開香、武術表演展開祭典，一入夜吸引數萬人潮湧進，呈現中元普度鬼、神、人和諧同樂。

北區金羅殿仿效世大運「熊讚」，另行設計出「熊蓋讚」人偶，加上虎尾公所吉祥物小虎子一起現身，成為普度會場熱點，雲林縣長李進勇、副縣長丁彥哲、立委張麗善偕同虎尾鎮代會主席丁學忠晚上都到各普區參觀讚不絕口。

虎尾中元祭是一場結合宗教、民俗、文化、藝術、地方民俗特色的普度盛會，各7區會場每區都有數百桌以上山珍海味、各式供品，不分男女老幼都能享用，甚至連國語課本、作業簿都有，擺設排場極盡豪華盛大，迎接「好兄弟」享受人間中元普度祭祀。

各普度區為了炒熱氣氛，也都有安排舞台表演，東區還請來吉普車鋼管女郎定點熱舞，但一旁就有員警「站崗」，表演者只站在吉普車上搖擺POSE讓觀眾拍照，今年還多了重機女郎，不少小朋友在台下或辣妹旁欣賞清涼秀，家長也見怪不怪。

為避免普度祭典變調，虎尾警方「全員取消休假」警戒，加上雲林縣警察局警力支援在各個普度區布署，全程盯梢蒐證，嚴防春光外洩露點，讓觀眾大喊「沒有福利」！

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吉普車鋼管女郎定點熱舞表演。（記者廖淑玲攝）

吉普車辣妹。（記者廖淑玲攝）

虎尾中元普度肉山供品款待好兄弟。（記者廖淑玲攝）

東區普度區供品不分男女老幼、食衣住行樣樣齊全，國小課本寫作簿都有。（記者廖淑玲攝）

北區金羅殿設計出「熊蓋讚」人偶（右），加上虎尾公所吉祥物小虎子（左）亮相成普度會場熱點。（記者廖淑玲攝）

不少遊客參觀冰雕展，還摸一把試試溫度。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長李進勇、副縣長丁彥哲到各普區參觀，讚不絕口。（記者廖淑玲攝）