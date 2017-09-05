明多雲到晴體感悶熱 花東、恆春、山區午後有雨

明天花東地區與恆春半島有下短暫陣雨的可能，其他地區大多是多雲到晴的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-05 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6）花東地區與恆春半島有可能下短暫陣雨，其他地區大多是多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。另外，明天大台北地區高溫有可能達到36度，須多補充水分慎防中暑。

根據中央氣象局天氣預報顯示，菲律賓東北方海面上有熱帶性低氣壓，花蓮、台東與恆春半島受到外圍環流影響，有機率下短暫陣雨，其他地區受影響程度較小，大多是多雲到晴的天氣型態。中央氣象局表示，明天天氣將以山區午後雷陣雨為主，提醒前往山區要攜帶雨具。

溫度方面，明天各地高溫都在32至35度之間，台北市與新北市高溫上看36度，體感上會感到悶熱，須多補充水分。

明天宜蘭縣紫外線指數為危險級，北部、桃竹苗、雲嘉、花蓮、金門與澎湖為過量級，其他地區為高量級，要慎防曬傷。

空氣品質方面，明天中部為「對敏感族尋不健康」的橘色提醒，敏感族群出門須攜帶口罩。東部地區金門與澎湖為良好，其他地區為普通。

根據《天氣風險公司》網站，目前台灣東南方的熱帶低壓，由於進入強風切區域，發展成颱風的機會降低，受到它的外圍環流影響，東部和恆春半島雲量增加，降雨機率也增加。預計周四（7）熱帶低壓通過巴士海峽後，將持續夏季高溫悶熱的天氣型態。

明天各地高溫都在32至35度之間，台北市與新北市高溫上看36度。（圖擷取自中央氣象局）

明天宜蘭縣紫外線指數為危險級，北部、桃竹苗、雲嘉、花蓮、金門與澎湖為過量級。（圖擷取自中央氣象局）