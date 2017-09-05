空拍「像狗啃」的稻田…「送行者」的心血結晶！

許正寶用無毒方式栽培的稻田稀稀疏疏，在一片綠油油中「有如狗啃」。（許正寶提供）

2017-09-05 21:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉禮儀師許正寶，去年開始採無農藥、自製酵素肥料方式栽種稻米，收成只有慣行農法的一半，更是一塊禿一塊綠，參差不齊，空拍起來，在一片綠油油的稻田中相當突兀，自嘲「就像狗啃」，但他仍堅持不悔，並以禮儀師工作多年奉行的孝道信念，將米命名為「友酵米（孝順米）」，讓父母、孩子享用及推廣親子體驗。

許正寶從事禮儀師工作十餘年，曾主持前總統陳水扁岳母喪禮、朴子市長王如經父親喪禮。去年他興起種稻念頭，採無農藥栽培，種植時程參考鄰農，幾個月後，稻子卻染上稻熱病，雖然農友、專家建議他施用農藥治療，他則決定觀察、記錄，最後收成跟鄰農相比只有3成，相當悽慘。

但許正寶發現，稻熱病是因種植過於密集、散熱不良所致，今年種植時減少秧苗數量、拉大栽種間距，就沒染上稻熱病，產量也有增加。

許正寶從事服務人生最後旅程的工作，重視孝道，稻米採自製酵素肥料栽培，友善環境，因此命名「友酵米」。他將稻米送往中興大學農產品農藥殘留檢測中心檢測，確定無農藥檢出，親友得知，都希望能分享食用，還有喪家知道稻米全採無農藥種植，特地選用為「壓棺米」，相當特別。