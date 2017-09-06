米糕栫 府城獨特普渡祭品

2017-09-06 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕米糕栫，一個對大多數人來說相當陌生的名詞，卻是台南府城百年來特有的普渡祭品，也是令老台南人懷念的甜滋味，這個特有的甜食文化，隱含著佛道布施的大愛精神，是在地人的生活，也是信仰！

府城普濟殿前「黃家米糕栫」第3代負責人黃銅山說：「府城自古傳承『輪普』習俗，從農曆7月1日起到月底各廟宇會輪流普渡，讓『好兄弟』每天繞著府城各個角落都能吃飽，米糕栫是必備供品。」米糕栫以6塊上窄下寬的杉木板組成六角形柱狀，底部用粽葉覆蓋後，再將拌入蜜糖的熟米糕灌入，用餘溫讓甜糯米在木容器中熟成，做出的米糕栫又香又Q，是不少長輩的兒時回憶。而祭祀時整支米糕栫固定於支架上，總高可達200公分、重超過120斤，一字排開氣勢磅礡，更成了府城廟宇普渡時的特有景象！

米糕栫有步步高升的意涵，六角形體則代表六六大順，普渡結束後老師傅們會將米糕栫分切開來並發給民眾象徵「吃平安」，也隱含著佛道布施的大愛精神。但黃銅山表示：「依古法製成的米糕栫耗時費工、單憑這收入無法養家，加上會傳統技術的老師傅愈來愈少，面對時代變遷勢必要轉型，否則百年技藝很有可能就此消失。」

導演陳秋霞特別拍攝黃家米糕栫紀錄片，期望更多人認識這項傳統技藝美食；「新一代設計展」台南創意新人獎首獎作品「木存」，就是透過設計包裝米糕栫展現新食尚。黃銅山說：「我們也正努力將米糕栫申列為台南市無形文化資產，要讓這百年的老技藝、老味道能繼續傳承下去！」

黃家米糕栫：（06）228-1992、0912-126-047，台南市中西區普濟街84號（普濟殿廟前），FB：「米糕栫 - 府城普濟殿前黃家」