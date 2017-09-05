7萬元新機車停路邊2小時 被太陽曬到融化

2017-09-05 21:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣曾小姐上月花7萬元買一輛YAMAHA機車，沒想到日前停在路邊短短2小時，疑似因大太陽照射，車殼竟出現熔解痕跡，氣得向車行老闆抱怨；業者卻認為這是大自然的力量造成，無法處理。經多方投訴，YAMAHA台灣山葉總公司最後出面，承諾會協助置換，今天並派員到現場調查，探究原因。

曾小姐說，8月20日才剛牽回新買的機車，前幾天中午，她騎機車去看牙醫，將車停在診所外的停車格內，但2小個小時後出來，發現她的車子外殼竟出現好像遇熱熔解的痕跡，約10幾公分長，她氣得向車行老闆抱怨，業者卻說是「大自然折射的現象，無法賠償」。

曾小姐說，後來她又騎車上班，驚見車殼熔解得更嚴重，不但有大小不一的熔解痕跡，連車頭、車身也出現軟化凹陷現象，整個外觀變得好醜，但她當下查看其他停車格的機車，都沒有異樣，令人費解，她憤而向YAMAHA總公司客服投訴。

業者允協助更換 派員到場調查原因

YAMAHA台灣山葉總公司說，曾小姐購買這型號的機車，迄今未曾接獲顧客反應有此問題，但仍答應曾小姐協助置換損壞的車殼，並將融化的車殼帶回調查研究。至於是什麼原因造成，今天已派員到現場了解狀況。

新竹縣消保官羅鈞盛則提醒，根據「消費者保護法」相關規定，業者生產或提供的商品，必須符合當時科技或專業水準，否則最重還得面臨商品全面下架處分，以確保消費者權益；倘若是機車因無法承受戶外溫度，恐應負連帶賠償責任。

財團法人塑膠工業技術發展中心表示，機車前板的塑膠材質，耐熱至少100多度，不可能在太陽底下就融化。從機車上波浪狀的融蝕痕跡，研判可能是在特定狀態底下烘烤一段時間，才有可能造成。

有民眾說，曾遇過類似情況，調閱附近監視器，才知道竟是太陽折射造成。