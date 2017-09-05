二林溪成綠鬣蜥巢穴 工業區廠商憂潰堤

綠鬣蜥張嘴發出聲響，猶如小恐龍令人畏懼。（記者陳冠備攝）

2017-09-05 20:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕二林溪位在彰化縣二林鎮與芳苑鄉交界，近年頻傳有「綠色的大蜥蜴」出沒，會爬進人家花園、農田，或是在大喇喇地在路邊做日光浴，這些蜥蜴在二林溪護岸的土堤挖洞為居，數百公尺的護堤出現千瘡百孔，河堤旁的芳苑工業區及居民擔心護堤結構恐被破壞，若遇颱風暴雨可能潰堤。

「酷斯拉出現在我家！」二林鎮居民近年經常在二林溪、山寮排水旁發現綠鬣蜥，身長可達二公尺，猶如小恐龍的外型令不少民眾不敢靠近，雖然不會主動攻擊人，不過沿著二林溪、山寮排水的土堤鑽洞產卵，數量有越來越多的現象，立法委員洪宗熠今日召集第四河川局長白烈燑、農委會、縣府農業處等官員到場會勘。

有民眾特地抓來2隻身長1公尺長的綠鬣蜥展示，他說二林溪護岸坑洞多達上百個，午間常見牠們在樹上、路邊出沒曬日光浴，對農家生活已造成侵害，希望政府幫忙解決；芳苑工業區廠商協進會理事長林文聰說，堤防結構如果造成潰堤，鄰近的工業區110廠商、4800員工生命與550億的產值都會受波及。

洪宗熠指出，近日接獲不少民眾陳情，在二林溪與山寮排水匯流處有綠鬣蜥出沒，尤其二林溪兩側土堤，數不盡的綠鬣蜥挖鑿的坑洞，甚有外籍移工經常捕抓到綠鬣蜥來「烤肉」，顯示綠鬣蜥已經繁殖到可觀的數量，對堤防安全與當地生態都造成威脅。

農委會林務局保育組長夏榮生說，綠鬣蜥主要分佈於中南美洲，非保育類，體長可達2公尺，壽命約15至20年，繁殖力強每次可產25至45顆卵，以植物為主食，10年前有國人引進飼養，但近年棄養案例增多衝擊生態，從102年起，針對外來種寵物制定法令把關，但最根本的辦法還是飼主不要棄養。

第四河川局局長白烈燑表示，需先了解綠鬣蜥在二林溪的數量，以設計防止綠鬣蜥影響河堤安全的計畫，將和縣政府共同規劃，並爭取前瞻2000多萬元經費整治二林溪600公尺河堤護岸。

彰縣府農業處副處長郭至善表示，初估綠鬣蜥數量恐達百隻，目前仍在研議是否採發包專業捕捉，或獎勵當地民眾捕捉，將在2個月後提出執行方式。二林消防隊表示，去年捕獲3隻，今年尚未接到民眾通報。