面對高山惡水猛獸 「山林守護神」月薪僅33K

2017-09-05 20:41

［記者張議晨／宜蘭報導］羅東林管處深山特遣隊員日前執行巡山工作，最後受傷歷劫歸來，讓許多人好奇「巡山員」的工作內容究竟為何。其實這群山林的「守護神」，工作環境多變、危險，但即便年資20年，月薪也僅33K。羅東林管處說，「繁重」及「危險」是巡山員工作的特色，盼社會及政府重視這群「山林守護神」的工作權益。

羅東林管處的深山特遣隊，8月31日上山執行巡山任務，9月3日下山時，卻碰上溪水暴漲，一名江姓隊員遭溪水沖走，而致頭部及四肢重創，直到昨早才由直升機吊掛送醫。

羅東林管處轄管林地超過19萬公頃，從事巡視林班地的工作則交由86名人員負責，平均每人巡護面積超過2200公頃，且每次上山動輒5至7天，工作量極為吃重。

有些山徑因路況差，機車「犁田」或遭山區犬隻攻擊的機會時常發生，還有隊員進行巡視、調查時，被虎頭蜂、毒蛇叮咬；或是突如其來的大雨，而遭困山林，即使前方路徑塌陷，也要克難橫渡。林管處說，這些意外其實都只是巡山員的工作「日常」。

不過，面對五花八門的工作內容，巡山員薪資卻低得可憐，年資20年的「資深」人員，月薪也僅33K，且因多年未招考，巡山員均齡走向高齡化，以羅東林管處來說，平均年齡均超過50歲，苦無新血加入。

林管處說，巡山工作雖複雜，但守護山林的使命感，讓他們勇於面對工作困境。盼社會大眾及政府單位，重視他們的工作權益，能像警消一樣，認同核發危險加給津貼，讓每位巡山員家庭得到保障。