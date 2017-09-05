警察苦讀藝術 圓夢當書畫家辦個展

47歲警察黃振庭熱愛藝術，雖已從警專畢業，仍報考藝術大學，一路從大一苦讀到碩士畢業，成功轉調警專教授藝術，並在土城藝文館開設個人創作展。（記者張安蕎攝）

2017-09-05 20:44

〔記者張安蕎／新北報導〕47歲警察黃振庭熱愛藝術，利用勤餘時間培養國畫專長，雖已從警專畢業，仍報考藝術大學，一路從大一讀到碩士畢業後，成功轉調警專教授藝術，將興趣發展成專業，成為警界當中罕見的書畫家，也因警察常接觸形形色色的人，讓他的創作多元又豐富，即日起至9月17日止，在土城藝文館舉辦水墨創作個展。

黃振庭自警專畢業後，曾在大同分局服務兩年，面對繁瑣工作及績效壓力，他習慣透過寫書法紓壓，常從古文詩句中，獲得信心與慰藉，因發現自己熱愛書畫，便開始夢想在警專教授藝術，為達到目標，他從台藝大書畫學系大一開始念起，過程中要兼顧家庭與工作，十分不易，但他仍不放棄拿到學位，成功轉調警專擔任訓導一職。

黃振庭認為，警察工作和藝術生活是可以結合的，紓壓方式也不是只有運動而已，他希望能培養警察更具有藝術內涵，精神生活更豐富。

土城區公所表示，「憶想世界黃振庭水墨創作展」展出60件作品，黃振庭透過敦煌的人物來仰慕菩薩行儀，並藉由探訪大自然的見聞，把人生所經歷的感觸及體悟，利用木板、陶瓷器、宣紙等媒材，創作成一件件觸動人心的作品。