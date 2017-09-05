鬼月「遊18層地獄」 星國遊客也到南天宮試膽

新加坡遊客在南天宮「魔界怪譚」試膽，被昏暗的聲光效果與恐怖人偶給嚇壞。（記者湯世名攝）

2017-09-05 20:03

〔記者湯世名／彰化報導〕鬼月遊地府！適逢農曆7月，最近有不少遊客到彰化市八卦山知名的南天宮「18層地獄」試膽，有人被「吱吱嘎嘎」的聲光效果、開腸剖肚的恐怖人偶給嚇破膽，其中1層「槍殺刑警」還開腸剖肚，令遊客印象深刻。今天中元節就有來自新加坡一家4口前來試膽，照樣被嚇得直呼：「嚇死人，我要去收驚！」

南天宮人員則說，每逢假日都會有遊客來這裡試膽，農曆鬼月也不怕，暢遊18層地獄，還具有教化意義，這種另類旅遊堪稱超值！

今天適逢農曆7月半，彰化市八卦山上的南天宮有許多遊衝著18層地獄與魔界怪譚而來參訪，每人全票只要50元，遊客都說便宜，其中，新加坡何姓一家4口也趁著鬼月來試膽，一行人走過2樓18層地獄奈何橋時，橋面突然震動「轟隆」一聲，嚇得驚叫，緊接著是人偶慘遭開腸剖肚、砍頭、下油鍋、以鐵勾勾舌頭等酷刑，十分血腥恐怖。

18層地獄除了有各殿閻王和牛頭馬面、鬼卒，每個受刑罰的罪人旁都豎立著令牌，說明他犯了什麼罪，包括有司法黃牛、假藥害人、放高利貸、詐騙集團等，其中甚至還有槍殺刑警的罪人，被鬼卒開腸剖肚，警世意味濃厚。

4樓還有更恐佈的「魔界怪譚」，也就是俗稱的鬼屋，但更陰暗、可怕，淒厲的聲光效果嚇壞不少人，大家一刻也不想久待，走出鬼屋終於鬆一口氣。

星國何姓遊客說，他們來台玩5天，這次趁著鬼月，前來全台唯二的南天宮18層地獄與魔界怪譚試膽，人偶表情超生動也超嚇人，其中有1層「槍殺刑警」竟然要被開腸剖肚，令人印象深刻，這趟遊程很值得，但他們也被嚇得要去收驚！

南天宮人員說，40多年前設置了這座全電動的18層地獄，目前全票每人僅50元，希望讓遊客花少少錢，就能暢遊18層地獄，從人死走過奈何橋進入地獄，視生前做了何種壞事，死後下地獄就會受到不同刑具的懲處，地獄造景驚悚血腥，搭配聲光特效，讓人看了毛骨悚然，卻也達到警世教化的目的。