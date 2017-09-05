新型焚化設備 解決寺廟金爐空污還能發電

高溫3千度的電漿火炬能將燃燒不全的廢氣完全燃燒，並將熱能轉換成電能。（記者王俊忠攝）

2017-09-05 20:27

〔記者王俊忠／台南報導〕先前國內傳出對寺廟「減香減爐」爭議，改善寺廟金爐焚燒大量紙錢空污問題受到重視，台南鼎樫科技公司與工研院搶先研發出有效處理金爐空污的革命性設備，爐內高溫可達3千度的焚化設備，能將熱能轉換成電能，可為各種事業廢棄物的環保焚化處理「量身訂製」。

針對焚化爐與寺廟金爐焚燒大量廢棄物、金紙的空污問題，鼎樫科技總經理張佑銘博士表示，公司從他到技術人員團隊都曾在工研院、中科院任職，近期研發出國內第一套有效處理火爐空污的設備，不僅能把爐內焚燒的煙乾淨排出，也可藉由金爐內高溫產生電能，是一套高溫電漿火炬能達到3千度的事業廢棄物焚化設備。

張佑銘博士說，譬如一般寺廟金爐，可在煙囪頂部加裝一套處理設備，這設備除了能有效改善燃燒金紙造成的空氣污染問題，也可藉由公司研發的「固態熱電發電技術」把金爐內高溫轉換成電能，經由儲存電力達到綠能再利用，希望能從台南先推廣，再推展到全國各地寺廟使用。

鼎樫與工研院綠能所合作開發的固態熱電發電技術、質子交換膜燃料電池熱電共生系統與高溫電漿火炬等先進技術，已陸續獲得訂單，未來規劃產品推向全球。張佑銘說明，固態熱電發電技術就是固態材料直接轉換成熱能發電，好比太陽光電靠矽晶圓發電，專攻項目在於廢熱發電，初期鎖定寺廟金爐及工業廢熱回收，未來可望開發用於交通載具、自然能源（地熱、溫泉），符合節能減碳環保目標。