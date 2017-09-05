石綿真毒！8旬翁罹罕見「惡性胸膜間皮瘤」

2017-09-05 19:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中83歲王姓老先生年輕時曾從事石綿相關行業長達20多年，並有30年菸齡，近1年來出現慢性咳嗽、胸痛等症狀，前往醫院透過肋膜腔鏡檢查，才發現罹患罕見的「惡性胸膜間皮瘤」，醫師研判與患者曾長期暴露在石綿環境中有高度相關，因此病症早期缺乏特異性症狀，提醒民眾出現咳嗽、胸痛等症狀要到醫院進一步檢查，才能把握治療黃金期。

亞大醫院胸腔內科主任黃建文今天表示，這名患者近1年來出現慢性咳嗽、活動性呼吸困難和右側胸痛等症狀，加上體重驟減4公斤，在家人陪同下到院檢查，一開始僅發現右側有肋膜積水，但經多次胸腔超音波與肋膜積液抽吸檢查，還是無法確診病因，最後透過內科肋膜腔鏡檢查，才發現罹患「惡性胸膜間皮瘤」。

黃建文表示，詢問後發現患者除有30年菸齡，更曾從事石綿相關行業約20年，因「惡性胸膜間皮瘤」與曾暴露在石綿環境中高度相關，研判是致病主因，強調「惡性胸膜間皮瘤」常見於50歲以上的民眾，男女發生率為2比1，目前尚無有效的根治方法，為胸部較難纏的腫瘤之一，第一期的病人一般會以胸膜肺切除術治療，至於第二期以上的患者，則透過化療、放療等方式治療。

黃建文表示，石綿易引起嚴重的肺部問題和癌症，環保署並公告2018年元旦起，全國禁止石綿用於煞車來令片（俗稱剎車皮），等同全面禁用石綿，因台灣在1970年到1980年快速工業化時石綿工廠林立，除石綿相關行業，許多人也在石綿廠房內工作，而石綿致病潛伏期長達3、40年，研判2020至2030年左右將是石綿致病高峰期。

黃建文提醒，過去曾在石綿相關環境工作過的民眾，只要身體不適，出現慢性咳嗽、胸痛或呼吸困難等症狀，都應及早至醫療院所接受進一步檢查，才能把握治療黃金時間。