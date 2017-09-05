海警怨無船可巡邏 海管處發新聞稿嗆聲 網友傻眼

2017-09-05 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕先前曾勇敢揭發中國漁船包圍南方四島，引發社會輿論重視的澎湖南方四島國家公園警察隊小隊長蕭再泉近日接連在臉書PO文，指已連續20幾天無船可巡邏，讓澎湖南方四島海域成法律空窗期，引發外界向海洋國家公園管理處抗議，海管處則為此發布新聞稿要民眾別為恣意揮舞保育尚方寶劍的「保育英雄」鼓掌喝彩，抺殺及透過網路霸凌默默努力的幕後英雄。

蕭再泉近日接連臉書PO文，指已有好一段時間要巡邏時卻無船可用，這狀況持續到今日已達26天，引發網友議論，有人甚至號召一人一信向海管處抗議，海管處長信箱更傳出因此被灌爆，海管處為此發新聞稿回應，指巡護艇係以契約方式租用民間船艇，近期因租賃之巡護艇引擎故障送修，業者未即時提供替代船隻因而影響海域巡查作業，因此先改以不定期臨時租用當地小船執行海域巡查執法工作，但當地船主拒載蕭小隊長，所以改由其他駐島員警配合海域巡查勤務。

但接著海管處還開嗆，海洋型國家公園之設立才剛起步，如果一昧躁進將招致強力反彈，「當你們在為這個恣意揮舞保育尚方寶劍的「保育英雄」鼓掌喝彩時，請不要隨之起舞，抺殺並以網路霸凌一大群默默地搭建這個舞台，和堅此百忍持續努力向保育終極目標前進的幕後英雄。」

這番聲明讓看到的網友傻眼又憤怒，怒批「海管處以為自己是網路小編嗎？」、「海洋警察沒有船專用，要租還要看漁民臉色？」蕭再泉在臉書也質疑，過去25天無巡邏船期間，他從沒聽過海管處要租當地船給他們巡邏，他詢問同事及東吉管理站2位人員也都沒聽說此事。

據《蘋果日報》、《聯合報》報導，海洋國家公園管理處副處長呂志廣表示，原本提供巡護艇的業者，在上一艘船故障後本該提供一艘替代艇，卻未在函限期間提出，因此目前正辦理解約中。他也指出，蕭再泉執法只想一步到位，都沒考慮「眉角」，只把法擺在前，害當地民怨與鄉長反彈，連帶造成只要署長或處長一登島就被圍堵，害機關困擾，在居民反彈下，害後續保育等工作無法推動，因此才批評蕭再泉是恣意揮舞保育尚方寶劍，來收割的「保育英雄」。

蕭再泉表示，沒船巡邏只能在岸上眼巴巴的監控，看到一些可能違法的漁船也無力驅趕，希望在巡邏船解約的空窗期，海管處趕快補替代船給他們巡邏。他也強調自己在東西吉廊道僅有勸導而已，希望能在剩下不到三年退休期間，看到國家公園的宗旨落實，不要又成為另一處紙上公園。

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海管處回應說明「澎湖南方四島警察無巡護艇可用及東西吉廊道劃設完全禁漁區」：