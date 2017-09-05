近百醫師百萬團購秋節禮盒 庇護工廠憨兒感動

近百醫師百萬聯購秋節禮盒，感動庇護工廠憨兒與志工。（記者黃良傑攝）

2017-09-05 19:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕近百位醫師合購價值百萬秋節禮盒，感動庇護工廠憨兒與志工們！

高市府勞工局為照顧身心障礙就業者，行銷庇護工場商品，今天舉辦「全民瘋庇護工場採購列車」活動，由高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會與高雄牙醫師公會聯合邀集數個醫師團體，近百名醫師與醫師娘共同組團參與，現場訂購加上預購金額已破百萬，充分顯示高雄醫師以具體行動支持庇護商品。

高市醫師公會理事長王欽程、高縣醫師公會理事長盧榮福都表示，公會相當支持弱勢就業理念，因此強力號召近百位醫師出席這次活動，藉由選購庇護商品來送禮做公益。

中華民國基層醫師協會理事長林俊傑今天也率領全體理監事一同出席，訂購230盒心路一家工場的蛋捲禮盒，單筆訂單11萬元；連續2年訂購最多、愛心滿滿的，應屬四季台安醫院院長莊國泰，他親自到現場訂購405盒喜憨兒鳳山庇護商店的月餅，金額達21萬元，持續蟬聯單筆最高額訂單寶座。

勞工局長鄭素玲表示，中秋將至，庇護工場精選多款伴手禮，價位從360元到680元不等，包括喜憨兒喜歡你咖啡庇護商店、中外餅舖庇護工場、心路一家工場、湖畔咖啡屋、美味佳餐坊都有多種不同選擇，歡迎民眾踴躍採購，讓庇護工場有持續進步的動力，可洽詢勞工局（07）8124613轉545、550。