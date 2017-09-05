「謝謝戴資穎留下」 悠遊卡再推金牌紀念卡

悠遊卡公司將再次推出2017台北世大運金牌紀念悠遊卡。（圖由悠遊卡公司提供）

2017-09-05 18:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣羽球球后戴資穎8月在台北世界大學運動會，贏得女子個人賽冠軍後，已多次與戴姿穎合作的悠遊卡公司宣布，繼全英公開賽紀念悠遊卡與六連冠悠遊卡套組後，將再次推出「戴資穎2017台北世大運金牌紀念悠遊卡」，限量發行1萬張，每張售價100元，預計9月11日中午12時起在全家便利商店開放獨家預購。

悠遊卡公司表示，台灣隊在世大運共拿下26面金牌，創史上最佳紀錄，羽球包辦4金，其中2面即來自戴資穎的貢獻，戴資穎為了留在故鄉台灣參賽，放棄了重量級的世錦賽，為了謝謝她留下來參加台北世大運，將光榮留在台灣，帶著台灣走出去，悠遊卡公司決定發行「戴資穎2017台北世大運金牌紀念悠遊卡」，卡面將重現戴資穎在世大運的比賽英姿。

悠遊卡公司指出，這次的紀念悠遊卡採預購方式銷售，9月11日中午12時起開放預購，在全家便利商店Famiport開放獨家預購，先於Famiport首頁點選「預購」，至「悠遊卡」並依指示操作即可，實體卡片將於9月28日起陸續出貨。

悠遊卡公司也承諾，紀念悠遊卡販售所得的50％，將捐贈公益團體，包括財團法人喜憨兒社會福利基金會財團法人創世社會福利基金會高雄分會。