挑戰泳渡日月潭！失智阿公特訓 要重現海龍蛙兵英姿

埔基院長陳恒常（右2）為挑戰泳渡日月潭的懷恩養護中心住民羅閔升（右1）、吳桂鶯（左2）、周碧純（左1）加油打氣。（記者佟振國攝）

2017-09-05 18:40

〔記者佟振國／南投報導〕一年一度的日月潭萬人泳渡將於9月24日登場，南投縣埔里鎮懷恩養護中心為了讓院內身心障礙的長輩一圓泳渡夢，半年前即與埔里基督教醫院醫護人員展開特訓，其中，66歲患有失智的泰雅族阿公羅閔升，年輕時還是個驍勇善戰的海龍蛙兵，他也勤練泳技，要重溫過去輝煌時光。

泳渡日月潭活動每年吸引超過2萬名「泳士」朝聖，其中不乏身心障礙朋友克服肢體殘疾，勇敢完成夢想！埔里懷恩養護中心的3名長輩羅閔升、吳桂鶯、周碧純，分別因失智、聽障或語障等安置療養，他們不畏身心障礙，首度挑戰泳渡日月潭。

其中，泰雅族的羅閔升阿公年輕時是身手矯健的陸戰隊海龍蛙兵，在國共不兩立、風聲鶴唳的年代，羅閔升從金門游到對岸出任務，殺敵取耳是家常便飯。不過，他退役後因回憶太血腥，從此不再游泳；後來罹患失智症，住進養護中心，原本排斥游泳復健，經過開導，陳年往事不再是夢魘，羅閔升阿公打開心房重溫泳技，備戰泳渡日月潭。

不擅長游泳的吳桂鶯、周碧純阿嬤，4年前只會在池裡來回行走，但在同為身心障礙者的游泳教練陳森棋指導下，已能在池中划動四肢，在醫護人員陪泳下，每次練習一口氣能游1000公尺，去年準備不足放棄參加泳渡，今年捲土重來，希望一舉成功！

教練陳森棋說，自己是小兒麻痺患者，接受過國內外游泳訓練，更能瞭解身心障礙者適合哪種游泳方式，透過浮具輔助並加強訓練換氣，當天也會陪伴他們完成橫渡日月潭。

埔基院長陳恒常及院內10名醫護人員也受到羅閔升等人的激勵，決定加入泳渡行列，為人生經歷留下更美好的紀錄。