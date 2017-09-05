開學腸病毒蠢動 國教署長示範洗手5步驟

2017-09-05 18:31

〔記者陳建志／台中報導〕國中小上週開學，學童接觸頻率跟著增加，為了降低腸病毒感染和散播的機會，教育部國教署長邱乾國今天到台中市烏日國小，進行防治校園腸病毒宣導，除鼓勵學童培養良好的個人衛生習慣，還親自向國小和幼兒園學童示範「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」的洗手5步驟。

國教署邱乾國署長今天在烏日國小沈俊達校長陪同下，到校內向國小和幼兒園160多名學童進行腸病毒宣導，提醒腸病毒傳染力極強，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病人的分泌物而受到感染，因此提醒小朋友勤洗手，並掌握正確洗手時機。

邱乾國表示，上廁所後、吃東西前、看病前後、摟抱及餵食幼兒、擤鼻涕後及玩遊戲後等時段，都是洗手的正確時機，並提醒家長和老師注意自身和學童的衛生習慣，只要掌握「勤洗手、足睡眠、洗玩具、重衛生、速就醫」的5個小撇步，就能有效控制腸病毒疫情。

邱乾國也提醒家長，家中小寶貝若罹患腸病毒，應儘速就醫並在家休息，並觀察是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，一旦出現要立即送醫治療。

邱乾國最後並帶著小朋友到洗手台前親自示範，「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」的正確洗手5步驟，提醒小朋友勤洗手遠離腸病毒。