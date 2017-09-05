高公局將於蝶戀花出事處加裝雙層鋼管欄杆 預定9月底前完成

高公局將於國道五號「蝶戀花」重大車禍出事處加裝雙層鋼管欄杆，預定9月底前完成。（警方提供）

2017-09-05 19:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕士林地檢署偵結106年2月13日蝶戀花旅遊團翻車案，對事故地點交通工程設施經鑑定均符合現有法令規範，但建議交通部國道高速公路局增高該處護欄高度；高公局今表示，將優先在既有混凝土護欄上，再增設雙層鋼管欄杆，把護欄高度提高至約1.43公尺，再加強該地點行車安全，護欄預計於9月底前完成設置。

「交通工程規範」內規定混凝土護欄其型式、尺寸，都是依美國紐澤西式混凝土護欄標準，美國也有一系列試驗驗證其防護功能，高公局表示，蝶戀花旅遊團事故地點所設置混凝土護欄均依交通工程規範規定，並經鑑定符合現有法令規範。

另外，依據交通部運研所於91年的「紐澤西護欄高度與防護性之關係初探」研究報告，一般道路狀況的混凝土護欄高度需求為81公分，若為大型車翻覆頻繁路段，則可於原有混凝土護欄上增加鋼管欄杆方式增加護欄高度，也減低對駕駛者視覺衝擊。因此，高公局透過設置雙層鋼管欄杆，可提高護欄高度至約1.43公尺，符合該案鑑定報告所建議將護欄增高至1.4公尺，以加強大型車防護功能；但增加護欄高度後，其防護能力仍有其極限，呼籲駕駛行車時應養足精神，切勿疲勞駕駛、超速行駛，並遵守各項交通規定，這樣才能確保行車安全。