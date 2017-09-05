愈老愈便宜 百歲人瑞免費 飯店「敬老」人潮滿滿

高雄圓山敬老3折吸引銀髮族目光，西餐廳天天爆滿。（記者洪臣宏攝）

2017-09-05 18:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄飯店業大打「敬老牌」。高雄圓山推出3折敬老，以百歲減去年齡（70歲以上）等於享有折扣，70歲3折、75歲25折，百歲人瑞免費，不僅有人天天報到，甚至包遊覽車前來，因大排長龍必須得加開國宴廳因應，大八飯店也有超值敬老優惠，銀髮族消費實力令人驚嘆。

大八飯店自助餐敬老方案65歲以上8折、80歲以上5折（以上須另加一成服務費），90歲以上只要付132元，星期一至日都適用，飯店業瞄準銀髮族市場。

高雄圓山不同於以往採年齡級距優惠，主打「圓山敬老3折」，以百歲減去年齡等於享有折扣（須另加一成服務費），即可享用萬壽廳「全家福現炒自助餐」，但該專案只限於星期一至星期四午、晚餐；另有「壽星專案」，4人同行當月壽星免費（8人同行2壽星免費以此類推），適用星期一至星期日。

敬老專案從9月1日推出，萬壽廳午餐時間天天大排長龍，昨天是中元普渡也不受影響，高雄圓山副理陳春楓表示，萬壽廳每天午餐都爆滿，必須開放國宴廳才能容納。

除了子女帶父母前來，更多是夫妻或朋友相約，陳春楓說，有長輩怕向隅乾脆預約。萬壽廳平常日每客600元、假日680元（以上須另加一成服務費），長輩、壽星都須憑身分證作為打折依據，敬老及壽星專案持續到今年12月30日。