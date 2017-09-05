太魯閣環流丘步道開放 立霧溪谷一覽無遺

太魯閣國家公園布洛灣遊憩區內的環流丘步道目前全線開放，遊客能在觀景平台上，往東一覽立霧溪谷的壯麗美景。（記者王峻祺攝）

2017-09-05 18:02

［記者王峻祺／花蓮報導］位於太魯閣國家公園布洛灣遊憩區內的環流丘步道，目前全線開放，300公尺長的步道雖然比其他步道短，但因遊憩區海拔370公尺，加上步道採高架棧道並融合自然地景，遊客入園後彷彿穿梭在樹叢、光影與巨石間，還能站在觀景平台上，往東一覽立霧溪谷的壯麗美景。

布洛灣遊憩區內的環流丘步道，全長只有300公尺，屬於小而美的健行步道，歷經近1年改善工程後，目前已全線開放遊客進入，除能恣意走在四面環山的雲霧與翠綠山林中，步道沿途還堆疊著許多片麻岩巨石，是立霧溪發育過程中所形成的特殊地形。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，步道環繞環流丘一周，棧道規劃為緩坡遊憩動線，最末端有東西向2座觀景平台，往東向觀景平台可以俯瞰中橫公路、立霧溪谷和溪畔水壩，往西向觀景平台則能俯瞰燕子口峽谷的壯麗景觀。

他強調，步道內生態豐富，能夠觀察到許多動植物及昆蟲鳥禽，如白雞油、台灣欅、青剛櫟均是常見樹種，另也有台灣鍬形蟲、台灣獼猴出沒，非常適合民眾踏青共享山林清幽。

布洛灣遊憩區地處中橫公路179.5公里處，是太魯閣峽谷中的菁華地帶，自溪畔隧道旁叉路蜿蜒上行2公里就可抵達，民眾也能搭乘大眾交通工具前往，待結束布洛灣旅程後轉往燕子口、天祥均相當便利。