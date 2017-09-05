這間廟辦創意普度！花仔碗大賽 傳承祭品擺盤藝術

2017-09-05 18:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區灣裡萬年殿將於9月16日舉辦「萬年中元祭普度創意花仔碗與捏麵人比賽」，歡迎社會組與大專學生參賽，傳承、創新以往普度時的花仔碗祭品擺盤藝術。民眾只要捐出7至9月份的5張統一發票，就可兌換一張摸彩券，有iPhone7與液晶電視等百項豐富獎品。

萬年殿主委林隆昌說，在中元時節辦這項特別的花仔碗創意賽，除了重現過往普度花仔碗擺盤藝術，也希望促進社區民眾、親子一起構思花仔碗的食材取用與造型設計，讓花仔碗創作藝術成為灣裡社區的特色文化。

廟方希望普度時信眾供奉的花仔碗祭品能有創意巧思，不再只是千篇一律的方便麵、餅乾與罐頭，像去年賽事，當時正夯的「寶可夢手機遊戲主角」，都成為祭品元素。

今年的萬年殿花仔碗比賽，許多報名的年輕人弄不清楚賽事內涵，萬年殿公布去年參賽優秀作品畫面，供參賽者研習，多名參賽者驚訝發現，原來普度拜拜也能這麼好玩。首次接觸「花仔碗」的年輕人甚至以為只是擺設普度祭品的技巧或祭品變化。林隆昌說，有的必須透過捏塑技巧呈現普度的內涵或祭品樣式，展現藝術擺盤的功力。

這項創意花仔碗暨捏麵人大賽，今年除了社會組，另增加大專組，各組冠軍獎金8000元，各限額120隊（社會組）、60隊（學生隊），目前已近滿額，林主委提醒各校學子把握機會體驗普度文化的新趣味。

今年賽事搭配統一發票兌換摸彩券好康活動，募得的發票將捐給華山基金會做公益，有人不斷詢問是否跟花仔碗比賽一樣有報名滿額和截止日期？萬年殿解釋說，到9月16日比賽當天晚上7點前，都可把摸彩券投入摸彩箱。