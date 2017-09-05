中市設「無菸幸福投遞箱」 親情呼喚親人戒菸

2017-09-05 17:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為鼓勵民眾居家也無菸，台中市衛生局在豐原陽明市政大樓及各區公所內，設置「無菸幸福投遞箱」，民眾只要填寫無菸明信片並投遞，市府免費協助寄送至吸菸的親友好友手中，用親情力量鼓勵戒菸，希望讓民眾在家中也能遠離二手菸的危害。

台中市衛生局指出，依據衛生福利部「成人吸菸行為調查」，台中市有27.2％家庭暴露在二手菸的危害當中，因長期的二手菸暴露，會提升30％至65％心血管疾病與中風死亡的風險，更會造成或加重孩童呼吸道疾病，而吸菸者殘留在衣服、車子及房子內的三手菸，至少有11種高度致癌物，均可能造成兒童認知能力缺陷問題。

衛生局長呂宗學指出，在多年推廣後，目前民眾多已普遍有不在公共場所吸菸的認知，吸菸者反而回家就放鬆，在家裡吸菸，反讓最愛的家人暴露在二手菸的環境中。

為讓癮君子意識到珍愛家人，特地設計「無菸幸福投遞箱」，發動民眾寫下愛的明信片給吸菸的家人，採親情攻勢來勸導他們戒菸，衛生局會協助將明信片寄到對方手上，盼強化癮君子們的戒菸意念及行動，帶給自己與家人更健康的身體和清新的環境。

衛生局指出，即日起到10月31日，只要填寫無菸明信片，邀請吸菸親友參與戒菸，還可抽平板電腦、行動電源、藍芽音響等大獎。

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